Marc CHEURET

DIRECTEUR DE SITE



Groupe Franco-marocain dans la fabrication Textile.Directeur de site de production au Maroc 110 personnes.



Rattaché au Directeur Général du groupe, J’ai en charge la responsabilité d'un site de fabrication de produits Textiles industriels et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs de qualité et de quantité en optimisant les critères de sécurité, de coûts et de délais.



A ce titre, mes missions sont les suivantes :

- Optimiser l'organisation du site en fonction des moyens disponibles (humains, matériels, etc.) et augmenter l'automatisation des process de fabrication

- Ajuster les effectifs (CDD, intérim) pour respecter les délais de livraison

- Suivre la sous-traitance, le transfert de technologie et les synergies avec notre usine de Fès

- Mettre en place les mêmes outils de gestion afin de consolider les tableaux de bord

- Proposer des améliorations techniques, humaines, organisationnelles, etc. afin de rendre le site plus performant et d'améliorer la productivité

- Prendre en charge les relations avec les instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT, etc. ) et tout autre organisme et administration

- Travailler en étroite collaboration avec notre équipe commerciale et de R&D afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients.



De formation Technicien textile , je justifie d'une expérience de 40 ans en production, avec 30 ans au sein de fonctions opérationnelles, notamment en tant que Responsable de site de production . Je manage des équipes techniques. Je m’appuie sur de solides compétences techniques et maîtrise les outils de gestion et d'organisation (planification...)



Mes compétences :

Textile