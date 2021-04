Marc COUTELAN

Directeur Commercial, sur le marché de l'IT depuis plus de 20 ans et de l'OT à présent, j'ai évolué auprès différents Editeurs de Logiciels toujours autour de solutions de Sécurité, Réseaux et Applications métiers.



Ma capacité à toujours prospecter, qualifier et finaliser les projets dans une approche "Direct Touch" me permet de fournir à la fois des forecasts précis et d'excellent résultats à des sociétés pilotées au trimestre.



Mes compétences :

Sécurité

Management

Informatique

Vente

Editeur de logiciels

Développement commercial

Business development

Nouvelles Technologies

IT / OT / IoT