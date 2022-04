Richard ASSOR

Ma carrière s'est essentiellement déroulée dans 2 métiers :



= > Responsable commercial (responsable Clientèle Comptes Clés ...),

= > Manager de Centres de Relations Clients & chef de projet CRM.



Mes compétences peuvent se synthétiser ainsi :



> > Développement commercial

- prospecter, négocier, vendre, gérer la relation client

- concevoir le Plan d’Actions Commerciales et Marketing,

- concevoir et réaliser des campagnes de marketing direct (définition des objectifs, planification, extractions des cibles d'une BDD, emailing, phoning, etc.)

- organiser et réaliser la veille commerciale et concurrentielle

- gérer les réclamations clients et construire un programme de fidélisation



> > Management opérationnel

- définir les fonctions, recruter, former, déléguer les objectifs et/ou les tâches, évaluer et faire monter en compétences l'effectif cadre et non cadre

- animer, superviser, coordonner les activités des équipes et des services dans le respect des politiques définies (commerciale, financière, sociale et qualité), des objectifs clients (indices de qualité et de productivité) et des indicateurs financiers

- concevoir les tableaux de bord, les analyser et suivre le compte d’exploitation



> > Gestion de Projet

- répondre à un appel d’offre, rédiger les Dossiers d’Organisation Détaillée (processus, procédures, modèles d’organisation théorique, modèles de flux physiques et logiques),

- planifier les opérations, affecter les ressources, construire le budget, élaborer les rapports réguliers et le bilan final,

- gérer les relations avec le maître d’ouvrage et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.



Mes compétences :

Publicité

Manager

Communication

Grands Comptes

Commercial

Relation Client

Marketing

CRM

Achat d'espace

Distribution

SMO

Google analytics

Google AdSense

CSS 3

HTML 5

Google Adwords

SEM

Social media

Wordpress

SEO