Marc DEHOUSSE

Créateur de GénieSolar qui s'est établi depuis 2017 dans l'écosystème Darwin à Bordeaux : https://darwin.camp/



GénieSolar développe aujourd'hui une plateforme solaire autonome pour conteneur 20 pieds et tout module de chantier ou d'habitation au même gabarit. Vous la trouverez ici https://www.geniesolar.com/off-grid/stt-solar-tip-top/



Enfin, sur son site web, GénieSolar.com soutient un ensemble de bonnes solutions pour la gestion ou les économies d'énergies : panneaux aéro-voltaïques Boisurel pour la production d'air chaud ou simplement la ventilation gratuite, solutions d'hybridation solaire de groupes électrogènes par Erma-Energy, production d'eau chaude solaire Ellios, diverses solutions pour le bâtiment, et enfin la nouvelle mobilité ingénieuse avec le vélo-cargo augmenté de MidiPile Mobility



Technicien supérieur en Construction, collaborateur d'architecte, charpentier traditionnel et ossature bois.

Passionné de construction bioclimatique depuis les années 70.



Ecoles : St Boniface, St Luc, Paul Grafé, et formations continues...BTS bâtiment & Génie Civil, entre autres, Bâtiment, architecture, charpente, gestion de chantier, CAO, ...