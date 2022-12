Marc DESMAILLET

JOURNALISTE

• Rédaction d'articles de

presse.

• Réalisation de reportages et

publireportages.

• Lectorat de Presse

quotidienne régionale, presse

spécialisée.

• Rigueur grammaticale et

orthographique.

• Connaissance de la chaîne

graphique.

• Curiosité , sens du contact,

originalité.



COMMUNICANT

• Relations Presse.

• Éditions de contenus.

• Suivi budgétaire.

• Retranscrire et commenter

des prises de notes à partir de

supports oraux et visuels.

• Traduction de documents écrits, techniques et commerciaux,

• Excellentes techniques de

communication orale,

sérieuses qualités

relationnelles.

• Bon esprit d'observation et

de synthèse.



ASSISTANT

• Secrétariat et accueils

physique et téléphonique.

• Travaux administratifs en

français et en langues

étrangères.

• Montage et gestion d'un

dossier.

• Organisation d'un salon

annuel.

• Autonome, dynamique.



COMMERCE INTERNATIONAL

• Gestion commerciale :

devis, litiges, suivi de

commandes

• Prospecter, qualifier et

conseiller une clientèle

francophone et étrangère.

• Incoterms ICC 2010 et

facturation.



Merchandising / Marketing :

• Gestion des commandes

• Mise en rayon

• Organisation de showroom



Mes compétences :

Export

Prospection