Marc-Emilien HERMIER

8 ans d'expériences dans le domaine de l'informatique en intégration et développement R&D chez SOPRA group/ Sopra banking sofware.



1 ans sur EPE evolan payment engine, moyens de paiement SEPA en R&D sur NANTES Cobol sous unix, Oracle



Plus de 3 ans sur Projet de mise en place du progiciel Sopra Group de facturation ECFS (Evolan Charging For Services - Tarification des frais bancaires):

- R&D ( Annecy) Cobol généré sous medium xp

- Intégration préfacturation / post-facturation (paris)Cobol natif grand système MVS/TSO, mainframe DB2.



Trois ans chef de projet credit foncier: progiciel de prêt (LOANS) pour le crédit foncier . octroi et gestion de credits.

utilisation de design, process. développement en PACBASE.

Depuis 2016. Octroi de credit au lcl.



Compétences techniques

Systèmes : MVS, WINDOWS , UNIX

Bases de données : DB2, ORACLE

Langages : Cobol,PACBASE, SQL, SHELL, Medium XP

TP : CICS

Outils : TSO

Progiciels :LOANS, ENB, Evolan Payment Engine, Evolan Charging For Services



