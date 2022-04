Marc ERROTABEHERE

Après une étude menée sur les dynamiques transfrontalières des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire sur la frontière basque, je suis actuellement en charge du volet R&D d'ETICoop ou j'étudie plus particulièrement les dispositifs d'accompagnement et de financement des structures entrepreneuriales sur le territoire aquitain.



Mes compétences :

Études qualitatives

Études quantitatives

Conduite de projet

Techniques d'entretien

Gestion de projet

Coordination et pilotage d'un groupe projet

Travail en équipe et en réseau

Diagnostic de territoire

Partenariats

Relations élus et administration

Enjeux politiques et lobbying

Sens du dialogue

Retro plannings

Esprit de synthèse et d'analyse

Développement local