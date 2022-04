Marc ETIENNEY

Professionnel dans l'informatique bancaire depuis plus de 20 ans, 10 ans dans l'édition de progiciel bancaire (sell-side), 10 ans comme responsable informatique dans une succursale de banque étrangère en France (buy-side) et un an dans le conseil, je viens de compléter cette expérience professionnelle par un Executive Mastère Spécialisé de Management des Systèmes d'Information.



Je cherche aujourd'hui à m'investir dans une entreprise où l'informatique est un partenaire du business et contribue à la création de valeur.

Je suis particulièrement intéressé par l'alignement stratégique et l'urbanisation du SI et voie mon futur rôle comme celui d'une interface entre les métiers, la SI et la direction générale. Ce rôle d'interface doit permettre à tous les acteurs du SI de se comprendre pour pouvoir transformer l'entreprise et la rendre plus agile face aux nécessités du marché ou de la réglementation.





Mes compétences :

Gestion de projets

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Business analyst

ERP

International

Banque

MOE

MOA

SI