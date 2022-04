Marc FAUCHEUX

De formation, « Aménagement de l’environnement Architectural » à l'école Boulle de Paris, mon parcours professionnel de plus de 20 ans dans l’architecture d’intérieure, l’agencement de surfaces commerciales, l’aménagement d’appartements, de plateaux de bureaux ainsi que d’autres travaux dans des domaines divers et variés, m’a permis d’acquérir de solides compétences dans la conduite et le suivi des travaux (gros œuvre / second œuvre / TCE), la gestion des projets en lots séparés ou en TCE, la gestion des clients et des équipes.



Je souhaite aujourd’hui, pouvoir poursuivre mon parcours et partager mon expérience, tout en m’épanouissant dans une structure et une équipe pour laquelle, compétences, dynamisme, expérience ainsi que le travail d’équipe, sont des atouts majeurs et recherchés chez ses collaborateurs.



Au cours de mes années de pratique, j'ai développé un certain nombre de compétences, que j'ai essayé de résumer :



Chantier / Maitrise d’œuvre / technique



• Conduite de chantier (Second œuvre / Gros œuvre)

• Mise au point technique rigoureuse, grâce à une formation poussée / grande expérience / pratique / terrain

• Suivi sous traitance, fabrication, achats, rentabilité, planification, …

• Gestion administrative (comptabilité, bureau d’étude et de contrôle, contractualisation des marchés, facturation, …)



Architecture commercial / Architecture intérieure



• Elaboration, conception, développement des projets en adéquation avec les services commerciaux, marketing, clients, architectes

• Choix des matériaux, matériels, design, réalisation

• Elaboration & supervision APS / APD / DCE / dépôt de permis (graphique et administratif), consultation des bureaux d’études et de contrôle



Commercial



• Ecoute et synthèse de la problématique client

• Respect des enjeux et des contraintes liées à l’activité du client

• Force de proposition (esthétique, technique, financière, délais)

• Création d’une relation de confiance grâce à une écoute pertinente et une bonne approche globale des projets



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion

Bâtiment

Chargé d'affaires

Microsoft Word

Microsoft Excel