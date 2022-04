Marc FAVEERE

Depuis plus de 20 ans, ma vie professionnelle a toujours tourné autour des achats.

Plutôt pragmatique, j'ai saisi toutes les opportunités que l'on offrait pour me forger une solide expérience dans ce milieu.

Les points forts de ma personnalité sont d'être autonome, d'aimer travailler en équipe et surtout d'être force de proposition afin de faire avancer l'entreprise dans laquelle je m'investie.

Curieux de nature, j'aime participer à des taches transversales et aime mener des projets avec des équipes différentes.

Mon master science achats passé en 2012 à l'ESC de Rennes, m'a permis de formaliser tout cela.



Mes compétences :

Force de proposition

SAP R/3

ISO 900X Standard

Supply Chain

SAP ERP

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel