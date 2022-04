Marc FERRANTE

Le monde de Stauff:

En 50 ans, Stauff est devenu l'un des leaders en matière de conception, fabrication et fourniture de composants hydrauliques utilisés dans les secteurs de la manutention, pour l'industrie automobile, ferroviaire, militaire, navale…. et affiche une présence dans 14 pays grâce à son réseau de filiales et de distributeurs.



Depuis le début, nos engagements restent les mêmes, à savoir :

Un excellent niveau de qualité certifié par la norme ISO 9001:2000 et garanti par les tests constants effectués par notre laboratoire selon les normes internationales.

Des délais de livraison très courts grâce à notre entrepôt de stockage moderne et la flexibilité de nos lignes de production.

Un service optimal adossé à une gamme de produits très diversifiés pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques de chacun de nos clients.



Grâce aux conseils de nos collaborateurs expérimentés, à notre technologie de pointe et à notre large gamme de services, nous répondrons à toutes vos attentes, vous garantissant ainsi une satisfaction permanente et faisant de nous un partenaire compétitif incontournable.



Stauff: Local solutions for individual customers worldwide.







Précédemment chez Voith

VOITH Turbo France est la marketing company de VOITH Turbo pour la France et de nombreux pays africains.



Un des départements produits de cette entité est spécialisé dans l’étude et la réalisation de ralentisseurs hydrauliques destinés à l’industrie de l’automobile notamment pour les camions et les bus.



VOITH Turbo France travaille en étroite collaboration avec ses partenaires constructeurs de véhicules afin d’intégrer la solution ralentisseur au meilleur de sa performance technique et du confort pour les conducteurs.



Dans cette optique, notre principale activité consiste à offrir un support après vente et formation, à assurer une bonne diffusion des informations commerciales.

Avec la même logique, nous participons également aux nombreuses actions marketing de nos partenaires.



NOS ACTIVITES :

Grâce à de nombreuses actions significatives, comme des partenariats avec les constructeurs pour des lancements de véhicules, ou des actions avec des écoles de conduite, ou encore la réalisation de vidéos didactiques, VOITH TURBO France permet à de nombreux clients transporteurs de faire des économies de carburant et d’optimiser leurs coûts d’exploitation.



Maîtrise des émissions de CO2, rentabilité du poste carburant, optimisation de la sécurité lors des missions transport de personnes et de marchandises, sécurité du freinage, réduction de certains coûts d’entretien, confort de conduite pour les conducteurs, meilleure vitesse commerciale, notre stratégie est de généraliser un équipement permettant tout cela.





NOTRE ACTUALITE :

- Création d’un réseau après vente

- Vidéos éducatives sur la conduite rationnelle

- Partenaire d’écoles de conduite économique

- Lancement de la e-communication avec Godelouprod et le magazine web TruckEditions

- Soutien constructeurs grandes flottes

- Soutien Courses de camion Team 14 en championnat d’Europe, Nogaro et Le Mans

- Sécurité routière avec les Pros de la Route

- Simulateurs de conduite avec intégration du ralentisseur

- Opérations presse

- Solutrans

- Essais de freinage filmés avec Magnetarder



