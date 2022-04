Marc FÈVRE

MARC FEVRE

E-mail : fevre.marc@voila.fr



DIPLÔMES



DESS Gestion Financière et Fiscalité, Université de Paris I Panthéon Sorbonne, mention AB



Maîtrise de Science de Gestion (MSG), Université de Paris I Panthéon Sorbonne option finance, mention AB



DEUG Economie et Gestion à l’Université de Paris X Nanterre



Baccalauréat série B : mention AB



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Septembre 2004 à Août 2006 :

TISSIER DE MALLERAIS ET ASSOCIES (premier Cabinet de gestion de patrimoine d’AXA) : Conseil en gestion de Patrimoine (statut libéral)

- Prospection téléphonique et exploitation du relationnel client : 170 prospects rencontrés, dont 60 en relationnel clients ; clientèle cible : cadres supérieurs, chefs d’entreprise, professions libérales.

- Constitution d’un portefeuille de 30 nouveaux clients

- Volume de capitaux collectés : 1 005 000€ sur les produits assurance-vie, Comptes titres, PEA, PERP… Réalisation de prêts immobiliers et revolving.

- Elaboration de 160 bilans patrimoniaux, incluant, selon les besoins, les aspects, juridiques, fiscaux et financiers,

- Suivi de la clientèle.



2003 (4 mois) : AMBULANCES DE L’IROISE (GUIPAVAS) SARL créée en Août 2003 : stage de gestion (administratif, financier, fiscalité, juridique).

- Création de tableaux de suivi d’activité.

- Préparation administrative des embauches.

- Préparation et transfert des demandes de paiement sécurité sociale et caisses complémentaires.



Août 2001 : AUREL-LEVEN : stage d’assistant trader/market maker au front office trading emprunts d’état zone Euro.

Juin à septembre 1999 : NATEXIS BANQUE : stage dans la direction des études et de la stratégie : département d’analyses financières (Natexis Multidevise) et département de la recherche économique.

- Recherche des informations pertinentes dans sources papier (dont FT et Wall Street Journal) et informatique (Reuters et Telerate en anglais).

- Création de tableaux de recherche automatique de données sur des pages MarketWatch.



1997-1998 : commercial en téléphonie mobile.



Etés 1996-1997-1998 : DIAC : employé administratif (crédit Renault) au service comptabilité et reporting.





LANGUES ETRANGERES & INFORMATIQUE



Anglais courant (880 points sur 990 possibles au test TOEIC)

Espagnol : lu, parlé, écrit.

Italien et Allemand : notions

Word, Excel, PowerPoint, Access,

Utilisation de Reuter et de Bloomberg, Telerate, MarketWatch et Datastream



Mes compétences :

Analyse financière

Assurance

Assurance Vie

Commercial

Finance

Finance de marchés

gestion de patrimoine

Relationnel

Sales