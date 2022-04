Marc FISCHER

Passionné par la technique et au service des plus grands groupes pharmaceutiques et agro-alimentaires depuis 15 années, j'ai développé des compétences et des aptitudes me permettant de répondre aux demandes les plus diverses.



Mes compétences :

Gestion de projets

Planification

Gestion de chantiers et des ressources

Électricité, automation et IT

DAO 2D et 3D, laser-scanning

Cost control

Chiffrage