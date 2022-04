Marc FLEURY

Après un parcours technique m’ayant fait voyagé du monde de la micro informatique à celui des serveurs en passant par les réseaux et la sécurité, je me suis dirigé vers le management.

C’est en effet une grande passion chez moi que les relations humaines.



C’est un rôle que je recherche depuis des années, que j’explore enfin et dans lequel je prends plaisir chaque jour.

Je partage au quotidien la vie de mes équipes, recherche toujours les solutions qui nous permettrons d’avancer au mieux et dans les meilleurs conditions.

Ce travail permanent permet de nouer des relations de confiances réciproques. Le travail se fait alors dans une bonne ambiance.

Au fil du temps l’équipe se soude, l’entraide est permanente. Nous apprenons à nous connaitre et à nous respecter. Chacun aide les autres à monter et évoluer.

Les résultats confirment la progression de chacun et de l’équipe dans sa globalité.



C’est ce mode de fonctionnement que je cherche à obtenir en tenant compte des spécificités de chacun.

Les facteurs à prendre en compte son nombreux, mais à bien y réfléchir, la recette est finalement assez simple. Il faut trouver ce qui motive chacun et lui permettre de le mettre en oeuvre.



Il faut trouver l’équilibre entre efficacité et tranquillité, même si les deux vont de pair.



En résumé, c’est par la motivation et la qualité du relationnel que l’on progresse en management.



Mes compétences :

Chef de projet

Management

Management projet

Sécurité