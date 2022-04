Marc FOUACHE

Issue d'une formation comptable DCG, j'ai continué après mon contrat d'apprentissage à travailler dans le monde de la comptabilité. Mes centres d'intérêts personnels et les divers missions que j'ai pu réaliser dans le cadre de mon travail m'ont permis de développer mes compétences en informatique.

Préférant des missions à court termes ou à durée déterminée, afin de travailler sur différents projets et de s'enrichir de chaque expériences.

A l'air du digital, la comptabilité 2.0 s'est informatisée, et ma double compétence permet une analyse pertinante des problématiques du métier, et la mise en place de solutions éfficaces.



Mes compétences :

Comptabilité

Programmation VBA

AMOA

Relations clients

Gestion financière et comptable

Batch

VBScript

SQL

Finance