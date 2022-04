Marc FRANCOIS

Management France et Etranger, Stratégie industrielle, Supply Chain,

Expériences complémentaires en Systèmes d’Information, Commerce B to B.



COMPETENCES



Management Direction industrielle multisites et internationale (en Europe et Amériques), direction d’usine en france (650 permanents + 450 saisonniers, DAF, DRH, instances représentatives du personnel), réorganisation en unités autonomes, formation management, mise en œuvre de plans de progrès/motivation (5S, SMED, …)

Stratégie/ Investissements Plans industriels à moyen terme, démarrage, arrêt et développement de sites, croissance externe

Contrôle de gestion Gestion par standards, benchmarks multisites, plans à moyen terme

Achats Achats de produits agricoles CA 70 M€, de produits finis frais et de matériaux d’emballage



Mes compétences :

Directeur industriel

International

Industrie