Christine MARTINEZ-MOIROUD

Expérience Professionnelle:

Directrice Nouveaux Développements, Ventes & Marketing.

Business Development Manager.

Black Belt Lean Six Sigma certifiée.

Directrice Marketin



Pôle de Compétences:

Management de Division Ventes & Marketing

Lancement de nouvelles activités, développement commercial et marketing

Analyse stratégique de nouveaux marchés.

Management de projets d'amélioration de process & Qualité (Six Sigma)

Efficacité commerciale et Gestion de la Relation Client(CRM), Marketing opérationnel et stratégique en mileu B to B et B to C. Distribution GSA, GSB et B to B.

Des responsabilités au niveau local (France) et européen.



Secteurs:

Eau & énergie, Industrie, Collectivités.

Equipements de protection individuelle, sécurité, hygiène / propreté.

Entretien ménager.

Multimédia & fournitures de bureaux.



Mes compétences :

Management d'équipes pluridisciplinaires

Approche Grands Comptes

Marketing opérationnel

Direction de département

Marketing stratégique

Pilotage de projet

Business development

Management d'équipes internationales

RFID

Marketing

Lean Six Sigma

Eau

Gestion de la relation client

Management

Internet