Marc-François DIDIER

Urbaniste et paysagiste dplg, j’interviens sur des missions de planification et d’aménagement des territoires urbains et ruraux dans un réel souci de complémentarité et de solidarité. J’en maîtrise toutes les échelles, les phases et les modes opérationnels.



Mes compétences sont :



PROSPECTION ET DÉVELOPPEMENT (DONT APPELS D'OFFRES)

PILOTAGE & GESTION ADMINISTRATIVE FINANCIÈRE & JURIDIQUE DE PROJET

DIAGNOSTIC & ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES

STRATÉGIE ET PLANIFICATION TERRITORIALE

EXPERTISES & PRESCRIPTIONS

FAISABILITÉ & MONTAGE OPÉRATIONNEL

MAÎTRISE D’ŒUVRE COMPLÈTE

NÉGOCIATION DE CONTRATS ET MARCHÉS

CONCERTATION ET PARTICIPATION

ENSEIGNEMENT



Je partage un engagement dans un urbanisme et une maîtrise d’œuvre responsables.

Pour cela, je m’appuie sur ma créativité, mon pragmatisme, ma persévérance, mon écoute et mes compétences croisées en conception et montage de projets.

Affectionnant la pluridisciplinarité, j'emploie mon aisance relationnelle pour rapprocher mes interlocuteurs et associer des compétences complémentaires.



En capacité de diffuser et d'amplifier vos valeurs en leur donnant une dimension opérationnelle productive, je suis à l'écoute de vos propositions.



Mes compétences :

Aménagements paysagers

Urbanisme

Architecture

Études quantitatives

Diagnostic de territoire

Stratégie

Planification de projet

Expertise technique

Gestion de projet

Maitrise d'oeuvre

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Marchés publics

Négociation contrats

Concertation publique

Enseignement universitaire

Adobe Creative Suite

DAO

Développement

Prospection

Microsoft Office