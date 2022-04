Marc FRATACCI

Formation :

1996 ingénieur-maître MIAGE

1996 Maîtrise MIAGE

BTS informatique de gestion



Architecte des solutions d'entreprise, chef de projet technique : Mise en place des solutions pour l'hébergement des solutions internes ou clientes (Logiciels tiers ou CRM interne), participant aux projets d'évolution d'infrastructure et d'évolution fonctionnelle et de la sécurité du SI.



Domaine de compétence :

Réseaux

• Ethernet 10/100/1000, XDSL, X25, 3G

• Commutation L2/3/4, VLAN

• VPN

• TCP/IP

Sécurité

• firewall/DMZ/extranet (Cisco PIX)

• proxy

• Antimalware (antivirus, antispam, antispyware)

• SSL



Architecture

- Mise en place des outils et des politiques de sécurité

- Mise en place des évolutions systèmes et réseaux

- Mise en place des outils de supervision

- Mise en place de la virtualisation des environnements (VMWARE ESX 3.0)



Gestion de projet

• Planification des projets avec Ms Project



Processus

• Mise en place des processus ITIL suivant :

Gestion des configurations, des incidents, des problèmes, des changements, des configurations, de la disponibilité.



