Marc FROCHOT

Après 15 ans passés en région parisienne, suivis de 4 ans dans une petite boîte dijonnaise m'ont permis de voir toute sortes de projets.

Dans les grandes agences parisiennes : gros budgets et équipes structurées ; en province une clientèle plus simple comme les artisans et commerçants, et plus de polyvalence dans le travail.



Finalement, j'ai déménagé en Aveyron à la recherche d'une vie plus proche de la nature, en lien avec mes valeurs écologiques. Je partage mon temps avec des activités diverses et variées : agriculture, construction alternative, accueil, musique, voyages ...

Je travaille toujours à temps partiel comme free-lance. J'aime rencontre et accompagner les gens et le projets.

Identité, édition, Web, communication d'entreprise... toujours plus de diversité et d'ouverture !



Visitez mon site : http://cultivezvotreimage.com



Mes compétences :

Création

Graphisme

Édition

Print

Site internet

Web

Communication

Design