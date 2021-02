Gisèle CARVAJAL (CARVAJAL)

Après un parcours riche en expériences professionnelles dans divers secteurs d'activités à travers l'Europe et en particulier dans l'hôtellerie haut de gamme, j'ai acquis un bagage commercial conséquent doublé d’une grande polyvalence et de fortes compétences linguistiques nécessaires à la promotion de tout produit ou activité tant en France qu'à l'export.



Au cours de mes années d’exercice, j'ai fait le constat qu'un grand nombre de petites entreprises, ne peuvent supporter le coût que représente l'embauche d'un commercial à plein temps. Pourtant, la commercialisation et la promotion d'un produit est un élément indispensable pour le développement et la pérennité de toute activité.



Cette analyse m'a conduite à créer Start2Com, une entreprise dédiée à la gestion de projets commerciaux et à la réalisation de supports de vente multilingues. Cette assistance commerciale totalement flexible, vous est proposée sous forme de mission ponctuelle ou à la carte.



Exemple de services :

- Création de supports de vente, commerciaux ou publicitaires (brochure, catalogue de produits, publicité, annonce, ...)

- Accompagnement dans des missions à l'export dans les pays où l'anglais ou l'espagnol sont les langues de communication (salons, rdv d'affaires à l'étranger)

- Création de documents commerciaux et administratifs (fiche client, fichiers de prospection, factures, courriers type, ...)



e-mail: contact@start2com.fr



Mes compétences :

Traduction

Export

Tourisme

Communication

Marketing

Adobe Photoshop