Bonjour,



Passionné de techniques et de technologies, je me réalise dans le rôle d' architecte logiciel et système au sein du laboratoire de Recherche & Développement de systèmes multi média embarqués d'un équipementier automobile majeur.

Identifier les solutions techniques, sélectionner la plus adaptée aux problématiques à résoudre, échanger, apprendre et coacher des équipes technique ... voila ce qui me passionne et qui m'a permis de me forger une expertise dans mon métier.



Mes compétences :

Expertise technique plateforme ouvertes

Expertise technique logiciel embarqué temps réel

Dimensionnement de systèmes

Technologies logicielles

Technologies de communication et sécurité

Processus de développement logiciel