Samir FAKHFAKH

Ancien chef de projet dans l'industrie électronique et automobile, je me suis spécialisé en Energies Renouvelables, Réseaux , Centrales Solaires et Parcs éoliens.



Aujourd'hui Ingénieur Contrat d'Achat Turbine chez Eole Res.



Diplômé du Master SYSPEC de l'ENSAM Lille :

Systèmes Hybrides de Production d'Electricité et de Chaleur.





________________________________________________



Formation 2010:

- Stage FINER, cabinet Metrol

Financement des projets ENR, analyse économique et montage de plans de financement.



-Stage « Grand Eolien », cabinet Metrol

Acteurs institutionnels, réglementation en vigeur, contexte environnemental, faisabilité technique et

économique, aspects juridiques.



-« Le Photovoltaïque relié au réseau », Institut National de l’Energie Solaire.

Gisement, marché, réglementation , technologies, l’intégration au bâti.



___________________________________________________



Mes compétences :

Energie

Electrotechnique

Qualité

Amélioration continue

Manufacturing

Cogénération

Electronique