Marc GALANTE

Après plus de 8ans passé au sein de la direction des plateformes de service sur des grands projets à destinations des clients particuliers du groupe, j'ai rejoint Orange Business Services pour mettre mes compétences acquises sur des grands projets (Orange TV, mon.service-public.fr, ...) au service de nos clients entreprises.



Je garde toujours un pied dans le domaine technique dont je suis issu mais je sais aussi lever la tête pour regarder les roadmap moyen/long terme.

Rigoureux, mon expérience dans le change management des process me permet de mettre en place des méthodes adaptées et pragmatiques en fonction de chaque client/contexte/projet.



Après avoir été un manager atypique de plus de 50 personnes dans le domaine du développement, je suis en mesure de piloter des ressources pluridisciplinaires et de tous horizons avec une volonté de fédérer l'ensemble vers notre objectif commun : la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

Ingénieur d'affaire

Relation client

Relation client fournisseur

P&L management

Pilotage de projets

Avant vente

Business manager

Management d'équipe

Dématérialisation

Oracle

Direction des systèmes d'information

Système d'information

Conseil

Veille technologique

Conduite du changement

Veille concurrentielle

Cloud computing

Outsourcing

Account management

Ecoute

Réponse aux appels d'offres

MOE

Négociation contrats

Architecture applicative

Négociation commerciale

Développement informatique

Gestion des conflits

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion du risque

Planification de projet

Force de proposition

Leadership

Gestion de crise

Recrutement IT

Gestion budgétaire

Stratégie d'entreprise