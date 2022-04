Marc GARROS

De retour chez GENERIX depuis Octobre 2007, j'assure des missions de Chef de projets et Consulting pour la mise en oeuvre d'une gamme de progiciels dédiés au retail et à l'animation commerciale cross-canal.

Ce retour s'est fait après une expérience de près de 5 années dans un groupe de distribution de produits de luxe en tant que Responsable informatique et logistique. Mes différentes expériences au sein de ce groupe m'ont permis d'être au coeur des décisions pour les évolutions du Système d'Information, d'en assurer la MOA, l'élaboration et le suivi budgétaire des projets, l'encadrement des équipes logistiques et informatiques.





Mes compétences :

Intégration