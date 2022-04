Marc GAUTHIER

Détenteur d’un double diplôme franco-américain en Marketing International. Nombreuses expériences académiques et professionnelles à l’étranger.

Excellentes capacités analytiques, stratégiques et interpersonnelles alliées avec empathie, pragmatisme et leadership. Réel savoir faire et savoir être pour détecter, développer et mener des projets d'innovation (produits/solutions de rupture).



Mes compétences :

Coordination de projet

Veille stratégique

Négociation

Veille concurrentielle

Analyse de la valeur

Étude de marché

Innovation

Leadership

Marketing

International