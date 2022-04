Bonjour,



Actuellement Chargé d'Affaires Grands Comptes, j’ai pu, tout au long de mon expérience professionnelle développer mes compétences en prospection, découverte, négociation, et conclusion de contrats de services, mais aussi en fidélisation de la clientèle.



Mes capacités d’adaptation, mon aisance relationnelle et ma pugnacité me permettent d’atteindre régulièrement mes objectifs.



De plus, Président bénévole d’un club de football durant 7 ans, cette expérience m’encourage et me forme à devenir un futur manager commercial.



Restant à votre écoute,



Marc Gautreau



Mes compétences :

SIS

Microsoft Office

Internet

Animation d'équipe

Prospection

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Persévérance

Rigueur

Organisation

Négociation contrats