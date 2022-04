Marc GAVEL

Avec 30 années d'expérience dans les domaines de l'imprimerie, le façonnage, le cartonnage, la PLV, puis dans les différents traitements de BDD et le marketing (particulièrement dans le domaine du luxe), notre entreprise, prestataire de services, est spécialisée dans la logistique publi-promotionnelle et le marketing direct. Successivement, commercial, directeur commercial, directeur opérationnel, je sais parfaitement aujourd'hui ce que vous attendez d'un prestataire. La souplesse de notre structure, l'implication et la disponibilité permanentes de nos collaborateurs, l'écoute, mais surtout, la transparence de notre dialogue conjuguées à vos expériences, sont depuis toujours, pour nos fidèles clients, source de confort, fiabilité, et rentabilité.



Mes compétences :

Marketing direct