Marc GEMETO

Directeur Stratégie d'Innovation chez Gemalto

Formateur et Coach en Management de l'Innovation et Créativité



18 ans chez Gemalto avec différents poste de responsabilité dans le marketing , la stratégie et l'innovation

Fondateur de l'incubateur interne BIG de gemalto , Mentor de "Start-Ups"

Professeur Associé en Innovation à l'IAE d'Aix en Prvence et à l'Ecole Centrale de Marseille



Mes compétences :

Entrepreneuriat

Innovation