Marc GERLINGER

Cadre Commercial domaine textile



Après une formation de responsable commercial à

l'institut de promotion du commerce textile de Colmar

j'ai contribuer à réaliser les objectifs de chiffres

d'affaires et de marge nette définis par le budget

à améliorer la compétitivité de la société au sein

de D.M.C TEXUNION.Puis me suis spécialisé dans les textiles spécifiques d'ameublement et dans le

développement de nouveaux marchés ainsi que dans le

management d'équipes commerciales.

C'est pourquoi,aujourd'hui,j'apporte mon expertise de

connaissance du marché textile,du développement de

clientèle,auprès des industriels tansformateurs et

du marché du détail.



Mes compétences :

Homme de terrain

Voyages

Textile