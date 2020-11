Marc GEVERS

Actuellement chef de Quart au sein d'une unité de traitement de minerai de bauxite pour en extraire de l'hydrate d'alumine (procédé bayer).

Mon rôle je suis en charge d'une équipe de 19 opérateurs

Je m'assure au quotidien , la sécurité de mon personnel au travail. Fonctionnent en feux continus, travail posté en 3 X 8

Gestion de cinq ateliers divers et de métiers différents.

Gérer la production en temps réel, en termes de qualité et de quantité, c’est à dire la performance des équipements et des hommes (rendement et disponibilité).

Mise en œuvre des politiques d'amélioration continue visant l'excellence opérationnelle et réduction des coûts et les politiques de mobilisation du personnel. 5 S. TPM.

Assurer les relations internes et externes aux ateliers (interface avec les fonctions supports, passation des consignes).

Suivi des plannings de fabrication

Gestion de la maintenance et des alarmes lors des périodes non ouvrées pour toute l'usine (cinq ateliers)



Mes compétences :

Écouter

Humour