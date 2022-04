Marc GIBERT

J'ai 5 ans d'expérience en TI et je suis titulaire d'une maîtrise de "Management et nouvelles technologies"​ spécialisé en gestion de projets informatiques.

Mon expérience concerne la gestion de projets. En effet, j'ai travaillé comme coordinateur de projet web chez Cogeco Cable, deuxième plus important câblodistributeur en Ontario et au Québec en termes de clients et en tant que PMO sur applications financières du BSC de la SOCIETE GÉNÉRALE, société bancaire ayant 32 millions de clients à travers 76 pays. J'ai également acquis une expérience dans le milieu des médias lors de mon stage au sein de TF1, première chaîne européenne en terme d’audiences, où j'étais chargé de projet sur les applications RH du groupe.



Je suis capable de travailler au sein d’un environnement diversifié et de faire le lien entre les différentes équipes impliquées dans la gestion et l’implantation de solutions informatiques.



Mes compétences :

SMO

Microsoft Office

Nouvelles Technologies

SEO

Gestion de projet

MySQL

GANTT Project

PHP

Microsoft SharePoint

Jira

Microsoft Project

Joomla

Wordpress

CSS