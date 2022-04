Marc GONOT

A la tête du cabinet depuis 2006, j'ai élargi les domaines d'intervention du cabinet au recrutement/chasse tout en conservant ce qui a fait sa notoriété , sa réputation depuis 20 ans auprès des entreprises et des candidats.C'était mon premier objectif: il est atteint.

Je cherche aujourd'hui de nouvelles idées de développement pour Evollia et suis ouvert à toutes propositions ou réflexions, car l'avenir du cabinet ne se fera pas obligatoirement avec moi.

Ce qui est certain, c'est que je demeure convaincu de la nécessité du développement commercial .Mes interlocuteurs sont les dirigeants, les DRH, les Directeurs achats. Un réseau professionnel et social solide doublé d'une conquête permanente de nouveaux clients sont les conditions indispensables pour mener à bien nos missions et pérenniser nos entreprises.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Développement commercial

Accompagnement

Coaching

Management

Formation