Marc GOUËLLAIN

Mon credo :

La réussite des projets est fortement conditionnée par l'implication positive de l'ensemble des acteurs. La force de l'ensemble dépend de la tenue de la chaîne des intervenants.

Mes priorités portent donc sur :

- créer une dynamique projet à tous les niveaux - management, acteurs métiers, utilisateurs, concepteurs-réalisateurs , experts, partenaires...

- mettre en place l'organisation et le pilotage

- choisir, partager, valider et organiser le suivi des indicateurs

- apporter l’énergie et la présence tout au long du projet

- anticiper/valoriser les phases de validation

- informer, alerter, récompenser les acteurs tout au long du process



mes expériences :

RSSI SNCF - Transilien depuis 2013

Direction de projets informatiques de 2000 à 2013 : SNCF (Gestion portefeuilles et programmes), Banque (i-BP / risques - Lutte Anti-Blanchiment, Monétique), Retail (FNAC, Carrefour, Aquarelle), Industrie (Renault), Promotion Immobilière (Cogedim)

Conseil en Organisation et Management de 1993 à 1999 : ADN

Distribution de 1986 à 1992 : Décathlon, Groupe Mulliez



J'ai été par ailleurs maire adjoint.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Europe

Ressources humaines

Formation

Management

Recrutement

Lutte anti-blanchiment