Marc GRAMOND

Bonjour,



Actuellement manager d’études dans l'industrie automobile dans l'est de la France, je suis à la recherche d'opportunités dans la région Nantaise dans le domaine de la gestion de projets industriels.



De formation généraliste à dominante mécanique, je travaille en autonomie sur des projets à dimensions internationales. Je planifie mon travail sur des timings parfois très courts et gère des problématiques ponctuelles liées à l’amélioration continue de la qualité. Le travail en collaboration avec les différents départements engineering, les déplacements à l’étranger et la maîtrise de l’anglais font partie intégrante de ma mission, afin de finaliser la validation du produit avec le client. La stratégie et la communication dans un contexte international sont également indispensables dans mon travail.



Mes compétences :

Software

C

C++