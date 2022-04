Marc GRISLIN

Consultant Senior en processus et système d'information commercial .

Directeur de projet , Directeur de développement



Après plusieurs succès dans la mise en oeuvre de systèmes d'informations en support aux processus clients ou internes aux entreprises, j'accompagne activement les organisations métiers dans leurs changements et transformations.



La compréhension rapide du processus et du système d'information permet d'aborder de manière efficace les atouts et les difficultés des métiers en se détachant de l'historique de ces derniers.

Ceci est la clé pour trouver les axes de transformations en s'appuyant sur les technologies du cloud , du digital tout en tirant un meilleure utilisation du système d'informations existant.



Mes compétences :

E-Business

Siebel

Customer Relationship Management

Stratégie digitale

Direction de projet

Billing

Gestion de la relation client

Saas

Cloud computing