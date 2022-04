Marc GROSSMANN

Voilà déjà plus de vingt ans que nous partageons avec nos clients le meilleur de l’Alsace : un foie gras doux, moelleux, mais de caractère, préparé selon une recette unique, dont le secret reste bien gardé. Offrez à vos papilles le plaisir de le déguster…

Nos foies gras 100% morceaux sont fabriqués artisanalement selon la recette Alsacienne, dans un laboratoire aux normes européennes.

Nos locaux sont situés à Ichtratzheim, à 10 mn de Strasbourg, facilement accessibles et disposent de toutes les commodités pour accueillir les bus.

Ils se subdivisent en trois parties :

- un laboratoire moderne aux normes Européennes,

- une salle de dégustation lumineuse et chaleureuse équipée d’un grand écran pour les projections,

- une boutique ou les visiteurs ont la possibilité d’acheter nos produits.



