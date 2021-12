Michael GROSSMANN

De formation financière, mais d'expérience énergéticien depuis 1996, je suis intervenu en tant que project manager de transformation et de déploiement pour des entreprise de l'énergie et des utilities. Je combine des responsabilités de consultant contributeur, et de chef de projet avec responsabilités commerciales auprès du client (prospective commerciale, formation de consortium, édition et QC des livrables, reporting auprès du client et en interne, recette et clôture).



Depuis 2015 je travail en rapport avec l'Ukraine et suis maintenant en mesure de proposer des resources pouvant travailler principalement en remote sur vos projets SI. Les domaines d'intervention portent principalement sur l'ERP SAP ABAP.



Langues étrangères parlées / écrites couramment: anglais, russe, allemand



Compétences :

- Business Analyst: R, Matlab, Machine Learning (5 certificats du cours d'Andrew Ng sur Coursera)

- ETRM / CTRM : OpenLink Endur, CxC, Solarc RA

- base de données: SQL (mySQP, Teradata), Tableau



Diplômes:

- ESCP Europe : Executive Master in Energy Management

- certification PRM (professional risk manager) de PRMIA

- Univeristy of Rochester / Simon: MBA en finance corporate



Mes compétences :

Value at Risk

Openlink Endur

Front office

SQL

JustCommodity CxC

R

Risk Management

Project Finance

Natural Gas

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Commodity Trading

LNG

Data mining