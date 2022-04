Marc GUERIN

Ingénieur-chimiste de formation j'ait fait toute ma carrière dans l'industrie cosmétique, chez L'Oréal. Cette carrière vient de se terminer au 31 Décembre 2009.

Ayant pu acquérir dans les premières années de ma vie professionnelle une formation complémentaire au Management Général et à la Gestion (CEDEP / INSEAD), j'ai pu exercer chez L'Oréal différentes fonctions et même différents métiers.

Ayant un intérêt tout particulier pour l'International et pour la mise en collaboration d'équipes de différentes cultures, j'ai eu l'opportunité de consacrer la deuxième partie de ma carrière à la coordination de l'activité des Centres de Recherche situés hors de France (USA, Japon et Chine.

Un moment important de ma carrière a été l'expatriation au Japon pour deux années, au cours desquelles j'ai dirigé le Centre de Recherche de Tokyo.



Mes compétences :

Coordination

Coordination internationale

Cosmétiques

Français

Luxe