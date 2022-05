Thierry RIMAUD

Pour PCAS ( Produits Chimiques Auxiliaires et de Synthèses )j'ai travaillé 27 ans à l'usine de Bourgoin ( 38 )

Entré comme adjoint du responsable de production , je m'occupais de plusieurs taches : la production mais également la liaison avec le service pilote pour les nouvelles fabrications et le développement de la sécurité sur ce site ancien que PCAS avait repris en 1977 .



Ensuite j'ai pris la responsabilité d'un atelier de synthèse organique . Cet atelier contient 14 réacteurs , 5 émaillés de capacité 2 000 à 9 000 litres et 9 en acier inoxydable de capacité 500 à 4 000 litres ainsi que 2 cuves à hydraulyse émaillées de 6 000 litres .Il y a 2 essoreuses inertées :l'une à axe vertical et l'autre à axe horizontal .

Cet atelier fonctionne en 3X8 , 5 jours par semaine avec 3 équipes de 5 à 6 personnes ( un agent de maitrise et un adjoint , plus trois ou quatre opérateurs ).C'est un atelier ATEX .



Ensuite j'ai pris en charge le service pilote . Les laboratoires de recherche du siège à Longjumeau ( 91 ) envoient un procédé à l'usine et le service pilote industrialise ce procédé dans les installations industrielles . Je travaillais avec deux techniciens .



Après , fort de toutes les connaissances que j'avais acquises , je me suis occupé du suivi de la production pour corriger et mettre à jour tous les prix de nos produits .



Ce poste a été écourté car l'ingénieur qui avait repris l'atelier de synthèse organique que j'avais dirigé a été licencié dans la journée . Il fallait quelqu'un pour reprendre la direction de cet atelier au pied levé et j'ai été chargé de m'en occuper .



Et c'est dans cet atelier que j'ai vu la crise réduire notre activité de façon dramatique . PCAS a été obligé de restucturer , à Bourgoin 39 postes sur les 82 restants ont été supprimés . C'est avec tristesse que j'ai du quitter l'usine qui a choisi de garder un ingénieur plus jeune que moi qui venait d'avoir 60 ans . Ce choix est justifié pour assurer la continuité de l'usine en espérant que l'activité reparte !



