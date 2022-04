Marc GUILLEMANT

Bonjour,

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un conducteur de travaux sur IDF et un sur Rhone/Alpes.

Mission :

Développer le secteur, suivi les chantiers et commerce.

Clients : CG, DIR, Mairies et entreprises de TP.

Envoyer CV et lettre de motivation sur : m.guillemant@savroutes.fr



L'entreprise :

Nous proposons le premier joint préfabriqué de dilatation et d'étanchéité pour enrobé, asphalte, béton etc.

En pose mécanique ou manuel sur toute la France.

Nous avons déjà fait des chantiers jusque 33,5 km de joints en grand travaux autoroutier.

Je vous invite sur notre site :Array

Techniques de joints en fourniture seul ou fourniture et pose cela sur toute la France.



SAV Routes en région :

IDF : 01 75 83 41 11

Ouest : 02 18 46 02 22

Nord Est : 03 51 08 13 33

Sud Est : 04 27 50 24 44

Sud Ouest : 05 87 72 05 55



Sav Routes est un concept franchisable, prenez contact, nous en parlerons ensemble.

Simple, rapide, écoligique, économique et durable, rendons ensemble nos voiries plus belle, plus longtemps !



Je vous presente mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Développement commercial