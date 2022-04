Marc GUYON

J'enseigne la philosophie en lycée et je ne parviens pas à m'en lasser.

En tant qu'Interlocuteur Académique pour le Numérique, je suis chargé de collecter et de diffuser les usages du numérique aux collègues de ma discipline.

Je suis aussi Référent Numérique : j'administre le site internet de mon établissement (http://degaulle.lyc.ac-amiens.fr/ ) et assume des missions de formation en informatique auprès de mes collègues.

Je suis formateur en Communication dans le cadre d'une licence de Management du CNAM Hauts-de-France.

J'administre un site internet consacré à l'enseignement de la philosophie.

http://degaulle.lyc.ac-amiens.fr/matieres/philosophie/philoaccueilset.htm

J'ai par ailleurs écrit un ouvrage consacré à la préparation à l'épreuve de philosophie au baccalauréat.

http://t.co/8MeVaqfMop

Cet ouvrage qui existe en édition papier ou en version numérique propose des fiches de cours sur toutes les notions et tous les auteurs du programme de philosophie (terminales L, ES et S) du baccalauréat français. Il s'accompagne d'un logiciel d'auto-évaluation téléchargeable qui comprend, outre des méthodes et des corrigés de dissertation et d'explication de textes, un questionnaire de plus de 1000 questions amplement et précisément corrigées. Il s'agit d'un excellent outil pour l'élève de terminale mais aussi pour celui qui veut découvrir la philosophie ou tester et approfondir ses connaissances.

Je suis passionné par beaucoup de choses à commencer par mon métier qui accapare l'essentiel de mon temps et de mes vacances mais aussi par les voyages (les derniers dans le cadre du travail : Berlin, Londres, Rome, Djibouti par exemple).

J'aime l'art, en particulier l'architecture contemporaine, la photographie et la peinture. Mes activités sportives habituelles sont la natation, le VTT et l'escalade. A l'occasion je pratique le ski et la voile.

La chaleur ni le froid ne me font peur, les extrêmes de cette vie me réjouissent.



Mes compétences :

Création de site web

Informatique

Enseignement

Tice

Pédagogie

Internet

Philosophie

Communication