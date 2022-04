Marc HAFFNER

Mon expérience de huit années en Allemagne m'a donné l'occasion d'encadrer des équipes sur des projets au forfait d?informatique de gestion et d?informatique industrielle sur une base clients-serveurs pour le marché intérieur ainsi que pour l'export. Ces projets consistaient entre autre à faire pénétrer l?informatique dans des entreprises existantes ou bien sur des sites de production nouvellement créés. L'intégration sur site a satisfait la maîtrise d'?uvre puisqu'elle m'a demandé de me mettre à mon compte pour finaliser l'intégration sur le site en Allemagne de l'Est et réaliser la réception définitive avec le client. La maintenance informatique du site m'avait également été proposée.

De retour en France mon expérience chez THALES à Colombes sur le projet OMEGA m'a permis de conforter mes connaissance de la gestion de projet en interfaçant Microsoft Project avec le module "Projects" et "finance" d'Oracle Application pour la gestion tant financière qu'organisationnelle des projets. J'ai également formé l'équipe qui formera les "utilisateurs clés".

A Toulouse l'expérience sur le projet Cardiolab en tant qu'ingénieur système et responsable intégration et validation m'a fait côtoyer les procédures qualités très contraignantes du CNES en utilisant toute la suite IBM-Rational pour un développement informatique orienté objet.

Chez S&DE (EADS), en tant que responsable de la partie logicielle du système de management d'une station de réception satellite pour un projet en Malaisie qui consistait entre autres à permettre à des clients de commander des images satellites sur le Web j'ai pu côtoyer à nouveau un environnement international.

Le poste de responsable qualité d'une structure de plus de 50 personnes pendant plus d'un an et demi à Cergy Saint-Christophe m'a permis de réaliser qu?accroître la qualité est un vrai défit au sein de l'entreprise. Puis chez SIEMENS VDO à Toulouse j'étais l?ingénieur qualité logiciel sur tous les projets Car Body & Châssis (CBC) des véhicules coréens ce qui correspond à l?encadrement de 7 chefs de projets sur toutes les phases des projets. Dans ce cadre j'ai opéré le transfert qualité de ces projets vers la Chine à Shanghai.

Je suis à présent RSMQL chez Airbus pour le calculateur CMS de l'A400M.



Ces diverses expériences internationales m'ont permis de côtoyer des interlocuteurs à tous les niveaux de l'entreprise et de mettre en ?uvre des technologies très différentes sur toutes les phases de projets très différents. Les bonnes relations que j?ai eues avec les clients autant pour définir les besoins que pour intégrer les projets sur site m?ont permis de me mettre à mon compte quelque temps en Allemagne. J'aimerais à présent intégrer un grand groupe au sein d'un poste transverse à l'entreprise ou au sein d'un département informatique avec quelques perspectives d'évolution.



