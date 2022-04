Marc HAMELIN

Doté d'une formation commerciale supérieure, j'ai une expérience professionnelle d'une quinzaine d'année dans la gestion et l'animation d'équipe commerciale tant dans des entreprises de services dédiés au B to B qu'au près des particuliers.



Toutes mes expériences ont un point en commun important. Je suis intervenu a chaque fois à la naissance du projet. Que ce soit lors de la création de société ou lors du développement d'agences; toutes ont nécessité beaucoup de rigueur, de pugnacité et de détermination.



Ces expériences aussi diverses m'ont permis de développer ma capacité à gérer des projets, développer une activité et à concevoir une approche client pertinente.



Je reste aujourd'hui très proche du terrain tout en ayant une vision globale de l'objectif à atteindre.



Mes compétences :

Manager