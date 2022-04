Marc HAVASI

Ingénieur en Sciences et Génie des Matériaux.

J'ai une longue expérience de la fabrication de pièces techniques en alumine et de leur brasage sur des pièces métalliques (souvent du Kovar).

Les clients étaient des sociétés de Haute Technologie, très exigeantes sur la qualité des produits : Communication, Aéronautique et Spatial, Nucléaire, Médical ou Militaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Céramique

Synthèse

Matériaux

Rédaction

Rigueur

Microsoft Office

Capacité d'analyse

Pédagogie

Curiosité