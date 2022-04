Marc HENRI

Je suis en charge du développement scientifique et de l'industrialisation de deux logiciels de simulation numérique : ThosT & XimeX. Ces deux logiciels ont pour vocation de simuler (respectivement) les procédés d'extrusion et de mélange d'une part (monovis, mélangeur continu, bivis, mélangeur batch, ...), et les procédés de traitement thermique (four gaz, four électrique, trempe gaz, trempe huile, ...).



Mes travaux consistent aussi à la réalisation d'études clients, s'appuyant sur la simulation numérique et en particulier ThosT et XimeX afin de mieux comprendre et d'améliorer les procédés industriels du client.





Plus d'informations ici : http://www.scconsultants.com/



Mes compétences :

Calcul numérique

Éléments finis

Informatique

Ingénierie

matériaux

Mécanique

Mécanique des fluides