Marc HENRI

Diplômé d’un Master en « International Business Development » de l’ICD Paris (Group IGS), et d’un Certificat de grade Master en « Intelligence économique et Gestion de crise » (Niveau 1) délivré par Science Po Aix-en-Provence, je suis à la recherche d’un emploi dans les domaines du marketing et de la communication, en France ou à l’étranger.



Mon parcours totalise trois expériences professionnelles, dans des domaines variés et complémentaires :

Un média et son agence intégrée, le pôle marketing communication d’un annonceur parisien, et une agence de communication multimédia avec une prédominance pour l’événementiel.



Après un cursus de formation générale (de 2007 à 2010), consacré à la gestion d'entreprises, au marketing et aux techniques de commercialisation, je me suis naturellement tourné vers le Commerce International.

En 2011, j'ai suivi ma première année de formation Master, à l'université de Fudan (Shanghai, CHINE). Cette expérience m'a permis d'acquérir de bonnes connaissances sur les pays du Sud-Est Asiatique et les pratiques locales.



Par la suite, j'ai pu intégrer un cursus d'excellence consacré au « Management de l'information stratégique » encadré par Science Po Aix-en-Provence. De ce fait, je suis titulaire d’un double diplôme de niveau Master (Bac +5).



Mes compétences :

Échanges interculturels et capacité d'adaptation

Commerce International

Négociation commerciale

Marketing et Communication

Informatique (PC et Mac)

Pack Microsoft Office

Management de projet

Intelligence économique

Management de l'information

Réactivité. Organisation

Chef de Projet Junior

Assistant de Direction

Communication

Marketing