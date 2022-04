Marc-Henri CLERGUE

M'appuyant sur mes qualités d'écoute, d'ouverture d'esprit et d'empathie, je pratique un management participatif fondé sur la motivation et la reconnaissance. J'attends de mes collaborateurs autonomie,rigueur et respect du cadre. Je les encourage dans toutes leurs initiatives afin qu'ils prennent confiance et donnent le meilleur d'eux même en se sentant reconnus et respectés.



J'ai le gout de la performance et aime relever des défis. Pour atteindre les objectifs que je me fixe, je peux m'appuyer sur mes qualités d'analyse, ma vision originale et une forte capacité de travail. Je mets à profit mon charisme pour entrainer mon équipe dans un projet que nous élaborons ensemble et leur faire partager ainsi ma vision, mon sens de l'exigence et du résultat.



Passionné par le management, je suis toujours en quête de consolider mes compétences, renforcer mon expérience et développer ma polyvalence. Je suis donc ouvert à tout projet de cette nature. J'ai néanmoins besoin d'une certaine autonomie pour exprimer au mieux mes compétences.



Mes compétences :

Grande distribution

Marketing opérationnel

Managment

Gestion de la relation client