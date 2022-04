Marc-Henri CUVELIER

COMPÉTENCES



Plus de 19 ans d'expérience en Informatique dont 9 années d’expérience dans :

• le management d’équipes (40 personnes)

• l’élaboration de la stratégie technologique

• la définition et le suivi de budgets (5M€)

• la coordination et la planification de projets



Expertise du domaine de l’Internet et des services en ligne (BtoC, BtoB) :

Développement applicatif, Plate-forme d’hébergement



Expert du domaine des Systèmes d'Information Géographique et de ses applications en ligne :

Gestion de bases de données cartographiques, Location Based Services (LBS), Géolocalisation



Mes compétences :

Direction technique

Internet

Manager

SIG

Technique