Marc-Henry CHAUPITRE

COMPETENCES EN GEOLOGIE :



Stratigraphie séquentielle. Synthèse de bassin.

Interprétations sismiques 2D et 3D - interprétations diagraphiques

Kingdom Suite, Wellcad, SIG, ...

Acquisition/interprétations de données de terrain.

Description de lames minces (pétrographie, diagenèse…).

Anglais



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

GEOLINK-S2 : Mars 2007 - aujourd'hui

Géologue - bureau d'étude intervenant dans le monde pétrolier, spécialisé en stratigraphie séquentielle, basé à MEYLAN (38).

www.geolink-s2.com

- Stratigraphie séquentielle sur environnements clastiques et carbonatés : interprétation sismique 2D/3D, interprétation diagraphies (Mer du Nord, Mer de Norvège, Tunisie …).

- Chargements de données (sgy, las, prn…).

- Mise en évidence de réservoirs (cartes d’attributs sur amplitudes sismiques, modélisations structurales en 3D…).

- Synthèses (Trias et Dogger du Bassin de Paris).

- Utilisation d’outils SIG.

- Webmaster.



TOTAL S.A. : Avril 2005 – Juin 2006

Géologue carbonatiste stagiaire – Service Carbonate (20 pers.) au Centre Scientifique et technique de PAU (1500 pers.).



• Caractérisations de karsts hydrothermaux à l’aide d’analyses pétrographiques et complétées par des techniques analytiques incluant des isotopes stables C/O et des XRD. Rédaction de rapports internes – 8 mois.

• Élaboration d’une base de donnée sur le thème du karst pour l’opérationnel ; étude sédimentologique et étude d’un réseau karstique incluant une étude de terrain et des analyses pétrographiques – 6 mois.



GEOTOP : Septembre 2003 – Avril 2004

Assistant de recherche – Centre de recherche en géochimie et en géodynamique, Université du Québec à Montréal (30 pers.).



• Datations à l’aide de la méthode radiochronologique des déséquilibres U-Th-Ra de divers échantillons (Endostromatolites, coraux, sédiments lacustres et marins) : Spectrométrie de masse et spectrométrie alpha.



FORMATIONS :

2005 – 2006 Diplôme Supérieur d’Étude et de Recherche en Sciences de la Terre, Université de Bourgogne de Dijon (UB), mention Très Honorable.

2004 – 2005 Master 2 Professionnel GER (Géosciences : Exploration et Risques), Université Joseph Fourier de Grenoble (UJF), mention Bien.

2003 – 2004 Maîtrise de Sciences de la Terre et de l’Univers, Université Claude Bernard de Lyon 1, poursuivie à l’Université du Québec à Montréal dans le cadre des échanges CREPUQ, mention Bien.

2002 – 2003 Licence de Sciences de la Terre, Université Claude Bernard de Lyon 1. Spécialité : Paléontologie et Sédimentologie.



Mes compétences :

Géologue

Interprétation sismique

Diagraphie

Sédimentologie

géophysique

géologie